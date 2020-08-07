وزارة الصحة تعلن اليوم الجمعة شفاء 7 حالات، وتسجيل 5 إصابات بالكورونا احداها محلية ليصبح العدد الكلي بالاردن 1237
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جرينتش+2 09:11
ردا على المرجفين.. نصر الله ينفي بشكل قاطع وجود أي صواريخ أو مواد لحزب الله في أي مخزن بمرفأ بيروت

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