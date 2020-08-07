اصابة محام شاب في اربد بفيروس كورونا

اعلن مدير الشؤون الصحية في محافظة اربد الدكتور رياض الشياب، عن تسجيل اصابة بفيروس كورونا المستجد في اربد تعود لمحام “24 عاما” يقطن في منطقة التطوير الحضري في بيت راس.

واوضح الشياب ان احدى نتائج العينات العشوائية التي تقوم بجمعها فرق التقصي الوبائي يوميا اظهرت ايجابية عينة المحامي اليوم.

وقال الشياب لوكالة (بترا)، انه تم عزل البناية التي يقطن بها المصاب والمؤلفة من ثلاثة طوابق فيما تقوم فرق التقصي الوبائي بجمع العينات من مخالطي الدرجة الاولى للمصاب والعمل على تتبع مصدر الاصابة والعدوى.

واشار الشياب الى انه سيصار لاحقا الى جمع العينات من مخالطين اخرين للمصاب من الدائرتين الثانية والثالثة والمجاورين، مبينا انه تم نقل المصاب الى قسم العزل بمستشفى الامير حمزة بعمان.

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