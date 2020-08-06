بلغة الوصاية الاستعمارية.. ماكرون يخاطب الشعب اللبناني من وراء ظهر دولته، ويدعو لاصدار ميثاق سياسي جديد

وزارة الصحة تعلن اليوم الخميس شفاء 11 حالة، وتسجيل إصابة واحدة بالكورونا غير محلية ليصبح العدد الكلي بالاردن 1232
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