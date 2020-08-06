اعتقال مطلوب بحوزته مخدرات واسلحة وسيارة مسروقة في البادية الشمالية

القت إدارة البحث الجنائي القبض على مطلوب بحوزته مواد مخدرة وسلاح ناري ومركبة مسروقة في احدى مناطق البادية الشمالية.

وقال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام في بيان اليوم الخميس، ان قوة امنية من البحث الجنائي ومديرية شرطة البادية الشمالية داهمت منزل احد الاشخاص المطلوبين وبحقه ستة طلبات امنية على اثر متابعة التحقيق في سرقة احدى المركبات والتأكد من قيام ذلك الشخص بسرقتها ووجودها داخل منزله .

واضاف الناطق الاعلامي انه القي القبض على الشخص المطلوب وشخص اخر كان برفقته وبتفتيش المنزل عثر على المركبة المسروقة وكمية كبيرة من الحبوب المخدرة وكمية من مادتي الكريستال والحشيش المخدرتين اضافة الى سلاح ناري ولوحات أرقام مزورة وبوشرت التحقيقات.

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