بعد انفجار بيروت.. مخاوف إسرائيلية على مصير حيفا لانها تضم مصانع البتروكيمائيات وتتكدس ذات المواد الخطرة في مينائها
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جرينتش+2 08:22
الزهايمر أكثر انتشارًا لدى النساء من الرجال، واجراء تغييرات في نمط الحياة يخفّض ثلث اخطاره

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