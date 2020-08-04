انفجار عنيف يهز مرفأ بيروت، ووزير الصحة اللبناني يعلن سقوط 30 قتيلاً ونحو 2500 جريح ووقوع أضرار مادية كبيرة/ فيديو

بيروت — أعلن وزير الصحة اللبناني، حمد حسن، في تصريح للصحفيين مساء اليوم الثلاثاء، “أن الاحصاءات الأولية تشير إلى سقوط 30 قتيلاً ونحو 2500 جريح في الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت عصر اليوم.

وكان انفجار عنيف قد هز العاصمة اللبنانية بيروت، مساء اليوم الثلاثاء، وفق ما ذكرت قنوات تلفزيونية وعدة وسائلا إعلام محلية وعربية، فيما شوهدت أعمدة الدخان تتصاعد من موقع التفجير الذي لم تتضح طبيعته بعد.

وقد هرعت قوات الأمن وسيارات الإسعاف والدفاع المدني إلى موقع الحادث، فيما تناقلت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو قالت إنها من موقع التفجير الذي يبدو ضخما.

وذكرت قناة الجديد اللبنانية نقلا عن مراسلها من موقع الانفجار، أن التفجير وقع في القاعدة البحرية بمرفأ بيروت، لكن طبيعته لا زالت غير معروفة وأنه تسبب في أضرار كبيرة في الممتلكات العامة والخاصة.

وحسب المصدر ذاته فإن عددا من المصابين عالقون على احدى البواخر وآخرون تحت الأنقاض، وسط مناشدات بالتدخل السريع لإنقاذهم.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان ومصدران أمنيان أن الانفجار وقع في منطقة الميناء التي تحتوي على مستودع للمفرقعات. ولم يتضح بعد سبب الانفجار أو نوعية المفرقعات التي كانت بالمستودع.

وأعلن مدير عام الجمارك في وقت لاحق أن مادة النيترات هي سبب الانفجار الضخم في مرفأ بيروت.

وقال شاهد عيان: “رأيت كتلة نار ودخان في سماء بيروت. الناس كانوا يصرخون ويهربون وينزفون. انهارت شرفات من البنايات. تهشم الزجاج في المباني العالية وسقط في الشارع”.

ونقلت قناة ‘إل.بي.سي’ التلفزيونية اللبنانية عن وزير الصحة حمد حسن قوله إن “حجم الأضرار كبير وأعداد الإصابات مرتفعة جدا”، موعزا لكل المستشفيات بإستقبال الجرحى على حساب وزارة الصحة العامة. فيما قالت قناة الميادين التلفزيونية إن المئات أصيبوا في الانفجار.

وأكد الصليب الأحمر أن فرقه تحاول الوصول إلى مكان الانفجار، داعيا لافساح المجال أمام سيارات الإسعاف.

وذكرت قناة العربية نقلا عن مصادر أمنية أن انفجارين وليس انفجار واحدا وقعا داخل مرفأ بيروت، وتحديدا العنبر 12 وهو مخزن مخصص للمفرقعات. وخلفا أضرارا كبيرة وسط أنباء عن إصابة المئات، بينما شمل الدمار المباني السكنية والسيارات والمتاجر.

وقد نأت إسرائيل بنفسها عن هذا الانفجار الذي هزّ مرفأ بيروت وخلف عشرات القتلى والجرحى وأضرار مادية جسيمة، نافية أي دور لها في ما حدث، بينما أعلن رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب يوم غد الأربعاء يوم حداد وطني على ضحايا الانفجار، في حين دعا الرئيس اللبناني ميشال عون إلى اجتماع طارئ مساء الثلاثاء للمجلس الأعلى للدفاع في قصر بعبدا اثر الانفجار.

وقال مدير الأمن العام في لبنان اللواء عباس إبراهيم إن العنبر الذي انفجر في مرفأ بيروت كان يحوي مواد مصادرة شديدة الانفجار. وتسبب الانفجار بسقوط عدد من القتلى والجرحى وأضرار جسيمة في الأبنية والسيارات.

ودعا إلى عدم استباق نتائج التحقيق في الحادث وهو ما حث عليه أيضا مكتب وزير الداخلية اللبناني الذي دعا للتريث بينما تميل أغلب التقديرات إلى انفجار عرضي لمواد شديدة الانفجار في العنبر رقم 12 بالمرفأ على مقربة من صوامع تخزين الحبوب.

وقال محافظ بيروت القاضي مروان عبود خلال تفقده مكان الانفجار في المرفأ “إن معالم مرفأ بيروت اختفت إلى حد كبير نتيجة الانفجار وهناك أضرار جسيمة في وسط العاصمة كما أن وضع المستشفيات في بيروت صعب”، متحدثا عن فقدان عشرة عناصر من فوج إطفاء بيروت.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية أن الانفجار تسبب أيضا في أضرار كبيرة في المباني والسيارات في الكرنتينا والاشرفية والحمراء والمناطق المحيطة بمكان الانفجار، كما تضرر مبنى شركة كهرباء لبنان.

وأعلن نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي أن “مبنى جريدة النهار أصيب بأضرار جسيمة وفادحة جراء الانفجار وأن هناك 15 جريحا بين الزملاء والعاملين تم نقلهم إلى المستشفيات.

وتسبب الانفجار في حالة من الذعر في الشارع اللبناني وإلى إصابة صحفيين بإصابات طفيفة وحالة من الهلع، جراء تناثر الزجاج في مبنى وزارتي الإعلام والسياحة ومكاتب الوكالة الوطنية للإعلام وإذاعة لبنان.