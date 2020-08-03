وزارة المياه تضبط اعتداءات على المياه وصخور البازلت في عطلة العيد

ضبطت وزارة المياه والري بالتعاون مع وزارة الداخلية والأمن العام، خلال حملة في عطلة العيد، عدة اعتداءات على المياه وصخور البازلت.

وقالت الوزارة في بيان اليوم الاثنين، انها ضبطت داخل حرم اراضي محطة الخربة السمرا جرافة لودر وجرافة جنزير تستخرج صخور البازلت، حيث لاذ العاملون عليها بالفرار وتم حجز الاليات المستخدمة في استخراج البازلت لدى مديرية المشاغل المركزية الوزارة.

واضافت الوزارة ان دوريات الادارة الملكية لحماية البيئة والسياحة قامت بضبط شاحنة محملة بصخور البازلت اثناء محاولتها الخروج من منطقة الهاشمية، حيث تم حجزها وتم تحويل السائق للمدعي العام وحجز الشاحنة والحمولة لدى مديرية المشاغل المركزية.

كما بينت الوزارة انه وبناء على معلومات توفرت لها بأن احد الاشخاص في منطقة وادي السير قام باستحضار اليات خاصة لاعادة فتح البئر الذي تم ردمه مؤخرا بالاسمنت المسلح حيث تم التنسيق مع مديرية الاحواض المائية في الوزارة ومدير حوض الجيزة ومدير مركز امن بيادر وادي السير ومداهمة الموقع ولاذ بالفرار من المكان، وتبين انه قام باعادة فتح البئر خلال عطلة العيد وبدأ بتركيب مضخات غاطسة جديدة عدد (3) لاعادة تشغيل البئر حيث تم اعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة ليتم ايداعها للمدعي العام والبحث جار عن الفاعل.

وثمنت وزارة المياه والري جهود وزارة الداخلية ومرتبات الامن العام، على دعمهم الكبير لحماية ممتلكات قطاع المياه والمحافظة على سلامة منشأتها، مؤكدة انها ستواصل جهودها بالتعاون مع كافة الاجهزة الرسمية والامنية لرصد وإزالة اية اعتداءات، داعية المواطنين في جميع المناطق الى الابلاغ عن اي شبهة حول ذلك عبر الرقم الموحد لطوارىء المياه 117116.

مشاركة 0 مشاركة مشاركة