وزارة الصحة تعلن اليوم الاثنين شفاء 32 حالة، مقابل تسجيل 5 إصابات بالكورونا غير محلية ليصبح العدد الكلي بالاردن 1218

أعلنت وزارة الصحة تسجيل 5 حالات غير محلية بفيروس كورونا المستجدّ في المملكة اليوم الاثنين، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1218.

وتوزعت الحالات الجديدة وفق الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة على النحو الآتي:- 4 حالات لقادمين من الخارج ممّن يقيمون في فنادق الحجر (2 من الإمارات، و1 من السعوديّة، و1 من قطر)، وحالة لسائق شاحنة أردني، قادم عبر حدود العمري.

واشار الموجز إلى تسجيل 32 حالة شفاء توزعت كما يلي: 29 في المنطقة الخاصّة بعزل المصابين في البحر الميّت، و 3 حالات في مستشفى الأمير حمزة.

ولفت إلى إجراء 4332 فحوصات مخبريّة، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء و حتى الآن (611875) فحصاً.

ودعت الوزارة المواطنين إلى الالتزام بمعايير السلامة والوقاية، والحفاظ على التباعد الجسدي، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من (20) شخصاً، وارتداء الكمّامات، واتّباع جميع سبل الوقاية، واستخدام تطبيقي “أمان” و “صحتك”.

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