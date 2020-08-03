حزب العمل الإسلامي يطالب بالافراج الفوري عن المعلمين المعتقلين

حذرت لجنة الحريات وحقوق الإنسان في جبهة العمل الإسلامي الحكومة من مغبة استمرار موجة الاعتقالات التي طالت عدد كبيراً من المعلمين على خلفية حراكهم الرافض للإجراءات التعسفية الأخيرة بحق نقابة المعلمين وما جرى ما اعتقالات بحق قادة النقابة،

كما حملت اللجنة الحكومة المسؤولية عن سلامة المعلمين المعتقلين بعد تدهور الحالة الصحية لعدد منهم نتيجة إضرابهم عن الطعام، رفضا لاستمرار اعتقالهم تعسفياً.

وأكد رئيس لجنة الحريات في الحزب، المحامي عبد القادر الخطيب أن ما جرى من اعتقال العشرات من المعلمين مؤخرأً وتوقيفهم يأتي دون مسوغات تبرر هذا الاعتقال، ودون سند قانوني، وأن اعتقالهم كان لمجرد التعبير عن آرائهم سلمياً، مضيفاً “المعلمون مكانهم التكريم وليس الاعتقال”.

وطالب الخطيب الحكومة بالإفراج الفوري عن جميع المعلمين المعتقلين، ووقف سياسة التأزيم ضدهم ووقف استخدام النهج الأمني في التعامل مع مطالب المعلمين المشروعة،