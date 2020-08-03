إحباط محاولة احتيال بـ 250 الف دولار عن طريق العملة المزيفة

أحبطت إدارة البحث الجنائي محاولة احتيال ب 250 الف دولار عن طريق العملة المزيفة، والقت القبض على المتورطين بعد مداهمة احدى الشقق في العاصمة.

وقال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام في بيان اليوم الإثنين، ان معلومات وردت للعاملين في ادارة البحث الجنائي حول قيام عدد من الاشخاص بالتحضير لعملية احتيال على شخصين بواسطة العملة المزيفة، حيث تمت متابعة تلك المعلومات للتأكد منها وتحديد هوية المحتالين وتفاصيل عملية الاحتيال.

واضاف انه من خلال التحقيقات وجمع المعلومات وتتبع المشتبه بهم تمكن المحققون من التأكد من المعلومات وهوية المحتالين وموعد ومكان اتمام عملية الاحتيال على شخصين باسلوب العملة المزيفة (الاقل من سعر السوق ).

وتابع الناطق الاعلامي انه في الموعد المحدد جرت مداهمة الشقة التي اتفق فيها المحتالون مع الشخصين على تسليم الدولارات وبيعها لهم ، والقي القبص على ثلاثة اشخاص داخل الشقة وضبط بحوزتهم ما يقارب 250 الف دولار مزيف قبل اتمامهم لعملية الاحتيال وبوشر التحقيق معهم.

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