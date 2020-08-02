جابر: تشكيل خلية ازمة لمراجعة إجراءات الرقابة والتفتيش على المؤسسات الغذائية ومحال تقديم الأطعمة للمواطنين

اكد وزير الصحة الدكتور سعد جابر اتخاذ جميع التدابير الرقابية للوقوف على حيثيات التسمم الغذائي الذي تسبب في اصابة ودخول المئات من المواطنين للعلاج جراء تناول وجبات جاهزة من عدة مطاعم، بمحافظة البلقاء.

جاء ذلك خلال جولة للوزير سعد جابر، اليوم الاحد، للاطمئنان على سلامة المصابين الراقدين على اسرة الشفاء في مستشفى الامير حسين في البقعة والاطلاع على مستوى الخدمات الصحية التي تقدمها جميع الكوادر الطبية العاملة فيها.

وطالب وزير الصحة بتشكيل خلية ازمة على وجه السرعة تضم المدعي العام وامين عام وزارة الصحة ومدير عام مؤسسة الغذاء والدواء ومحافظ البلقاء ومندوبين من وزارة الزراعة والبيئة ومدير صحة البلقاء ومدير الامراض السارية تكون متخصصة لمراجعة اجراءات الرقابة والتفتيش على المؤسسات الغذائية والمحال التي تقدم الاطعمة للمواطنين .

وتفقد الدكتور جابر جاهزية الكوادر العاملة في المستشفى لضمان تقديم جميع الامكانات الطبية المتاحة للمرضى وتوفير سبل الراحة بالاضافة الى متابعة حالاتهم وتزويده بالتقارير المتعلقة بوضعهم الصحي اولا بأول. –(بترا)

قال وزير الصحة،في وقت سابق، ان نتائج البحث أثبتت ان مصدر التسمم في مجموعة من المطاعم هو توريد اللحوم والمواد التي يتم تقديمها مع الوجبات، حيث تم ضبط 5 اطنان من اللحوم منتهية الصلاحية بالاضافة الى نصف طن بطاطا في المنشأة التابعة لمركز التوريد.

وأضاف الدكتور جابر لوكالة (بترا) اليوم الأحد، انه تم إغلاق 20 منشأة في السلط وصويلح ولواء عين الباشا ومطعم واحد في عمان بصورة احترازية لحين صدور نتائج العينات المخبرية التي تم جمعها.

واوعز الدكتور جابر بتشكيل خلية ازمة تضم امين عام وزارة الصحة، ومدير عام مؤسسة الغذاء والدواء، ومحافظ البلقاء، ومندوبين من وزارة الزراعة والبيئة ومدير صحة البلقاء، ومدير الامراض السارية، بالاضافة الى المدعي العام .

كما طلب الدكتور جابر من المدعي العام اتخاذ جميع الاجراءات القانونية ومحاسبة المقصرين والمتسببين في حالة التسمم .

واشار الدكتور جابر الى ان عدد الإصابات وصلت الى 57 اصابة ادخلت جميعها الى المستشفيات وحالتهم متوسطة، مؤكدا ان الوزارة تتابع الحالات المصابة، وسيكون هناك جولات لزيارة المصابين الراقدين على اسرة الشفاء.