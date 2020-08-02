مصرع وافد مصري برصاص شاب أردني في عمان

القاهرة – اخبار اليوم

سقط شاب مصري، يدعى “أمير سمير إبراهيم” 30 عاما، قتيلا على يد شاب أردني بطلق ناري.

وقال الملحق العمالى طلعت السيد، رئيس مكتب التمثيل العمالى بالأردن، أن المتوفى أمير سمير إبراهيم، 30 عاما ، قتل على إثر اصابته بعيار ناري ، على يد شاب أردني الجنسية ، بحي نزال وسط العاصمة عمان .

وكشف رئيس مكتب التمثيل العمالي أن الجاني تم القبض عليه ويتم في الوقت الحالي اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ، فضلا عن المتابعة الحثيثة والاهتمام البالغ من جانب السفير المصري بعمان شريف كامل، فضلا عن التعاون مع القسم القنصلي والمستشار القانوني للسفارة وذلك لمعرفة ملابسات الحادث وما أسفرت عنه التحقيقات.

وأصدر وزير القوى العاملة محمد سعفان تعليمات فورية لمكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة الأردنية عمان لمتابعة مستحقات القتيل والتواصل مع جهة عمله لحفظ حقوقه العمالية، بالتنسيق مع القنصلية لمعرفة ملابسات الحادث من خلال التحقيقات التى تجرى حاليا، وإنهاء إجراءات نقل الجثمان للقاهرة، وإبلاغ أسرته خالص العزاء.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن الملحق العمالي طلعت السيد بالاتصال بأسرة المتوفي بالأردن وتقديم واجب العزاء نيابة عن وزير القوي العاملة ، كما تمت طمئنتهم باتخاذ كافة الإجراءات التي تحفظ حقوق المواطن المتوفي .

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