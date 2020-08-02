الصلح سيد الاحكام.. مجلس نقابة المعلمين ينفي نيته الإضراب

أكد النائبان عن كتلة الاصلاح، أحمد الرقب، ومصطفى العساف، بأن مجلس نقابة المعلمين كان ولا يزال في غاية الحرص على بداية العام الدراسي الجديد، بعيدا عن الاضراب.

وقام النائبان بزيارة إلى نائب نقيب المعلمين، ناصر النواصرة، وعضو مجلس النقابة، كفاح فرحان.. حيث أكد نائب النقيب أن مجلس النقابة كان ولم يزل في غاية الحرص على البداية الطبيعية للعام الدراسي الجديد لأبنائنا الطلبة بعيدًا عن الإضراب.

وشدد على أن النقابة الحالية هي النقابة الشرعية المنتخبة للمعلمين وضرورة الوفاء بالوعود والمطالب المشروعة لهم.

في غضون ذلك، توالت الفعاليات المطالبة بالافراج عن مجلس النقابة، حيث نظم معلمون في محافظة الكرك وإربد وقفات احتجاجية تطالب الحكومة بالتراجع عن الاجراءات الأخيرة بحق النقابة والمجلس.

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