وزارة الصحة تعلن اليوم السبت شفاء 10 حالات، مقابل تسجيل 15 إصابة بالكورونا غير محلية ليصبح العدد الكلي بالاردن 1208
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وفاة ملازم وإصابة رجلي أمن إثر تعرضهم للدهس بشارع الاردن

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