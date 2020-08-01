وفاة ملازم وإصابة رجلي أمن إثر تعرضهم للدهس بشارع الاردن

أعلنت مديرية الأمن العام، وفاة الملازم 2 ياسين صالح القواقنة، وإصابة اثنين آخرين من مرتبات الأمن العام اثر تعرضهم للدهس أثناء قيامهم بالواجب الرسمي في منطقة شارع الأردن يوم أمس الجمعة.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن ثلاثة من رجال الأمن العام تعرضوا للدهس أثناء قيامهم بالواجب الرسمي بمنطقة شارع الأردن مساء أمس من قبل إحدى المركبات، حيث جرى إسعافهم للمستشفى، وما لبث الملازم 2 ياسين صالح القواقنة أن فارق الحياة، سائلاً المولى عز وجل الله أن يرحمه ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

وأضاف أنه جرى إلقاء القبض على سائق المركبة الدي تبين أنه شخص مسن، وتم تعليل الحادث بعدم أخذ احتياطات السلامة المرورية اللازمة بالنسبة للسائق، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

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