وزارة الصحة تعلن اليوم السبت شفاء 10 حالات، مقابل تسجيل 15 إصابة بالكورونا غير محلية ليصبح العدد الكلي بالاردن 1208
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امريكا تتفكك.. فقدان 8 من قوات المارينز في غرق آلية برمائية خلال تدريبات قبالة سواحل ولاية كاليفورنيا

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