ارحل.. استمرار الحراك الاحتجاجي ضد نتنياهو قبالة مسكنه الرسمي في القدس ومنزله الشخصي في بلدة كيساريا
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جرينتش+2 12:20
ارحل.. استمرار الحراك الاحتجاجي ضد نتنياهو قبالة مسكنه الرسمي في القدس ومنزله الشخصي في بلدة كيساريا

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