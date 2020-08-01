ارحل.. استمرار الحراك الاحتجاجي ضد نتنياهو قبالة مسكنه الرسمي في القدس ومنزله الشخصي في بلدة كيساريا

منذ عدة ايام، ما زال الحراك الاحتجاجي العنيف يتواصل ضد رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو وسياساته .

وقد سمحت الشرطة الاسرائيلية لمنظمي هذا الحراك باجراء مسيرة في وسط القدس مساء اليوم السبت حيث تغلق بسببها العديد من الطرقات امام حركة السير.

وقد تظاهر قبالة المسكن الرسمي لرئيس الوزراء في القدس، وقبالة منزله الشخصي في بلدة كيساريا بعد ظهر أمس الالاف من المحتجين الذين يطالبونه بالاستقالة من منصبه.

وكانت شرطة القدس قد اعتقلت ليلة الخميس الجمعة 16 شخصًا، معظمهم من نشطاء حركة اليمين المتطرف لافاميليا، في المظاهرة ضد نتنياهو وتلك المناصرة له.

ويشتبه في نشطاء حركة لا فاميليا بالاخلال بالنظام العام، والاعتداء على متظاهرين والشرطة ووسائل الإعلام في مجمع المحطة بالعاصمة كما أظهرت أشرطة الفيديو.

شارك نتنياهو، امس الجمعة، في مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر التحريض الشديد ضده، داعيا الى الوحدة بين الشعب.

وكتب نتنياهو “جميع مظاهر التحريض والكراهية الرهيبة في المظاهرات اليسارية والدعوات للاغتيال لن تمنعني من العمل من أجلكم ومن أجل بلدنا”.

وأضاف نتنياهو “آمل أن نتمكن من وقف هذه المظاهر الرهيبة من الكراهية والتحريض والعودة للوحدة كشعب وكدولة في كفاحنا المشترك ضد كورونا ومن أجل إنقاذ أرواح وسبل عيش مواطني إسرائيل”.

ويأتي منشور نتنياهو بعد سلسلة من الأحداث التي لوحظ فيها متظاهرون بالإضافة إلى أشخاص مختلفين على وسائل التواصل الاجتماعي، يدعون الى التحريض ضد نتنياهو مباشرة وغير مباشرة لإيذائه وعائلته.

ويتعرض نتنياهو لضغوط متزايدة بسبب تزايد الاحتجاجات المناهضة له وسط تداعيات أزمة كورونا ومحاكمته في اتهامات بالفساد.

وفي الأسابيع الماضية، ومع غروب شمس كل يوم سبت، حظي شارع بلفور في القدس مقر الرئاسة الإسرائيلية بتعزيزات من آلاف المتظاهرين، كما يشارك الآلاف في احتجاجات في أماكن أخرى في إسرائيل.

وكتب نتنياهو أيضا مشيرا إلى اعتقال أحد سكان الرملة البالغ من العمر 31 عاما في القدس “أمس اعتقل ضباط شرطة بالقرب من مقر رئيس الوزراء رجلا بحوزته سكاكين هدد بقتلي”.

وأضاف “اليوم سأقدم شكوى ضد الدعوة الى قتلي برصاصة في رأسي “، وذكر المنشور المرفق على فيسبوك أن”بيبي [لقب نتنياهو] يجب إزالته بالقوة وحدها. الدكتاتوريون يتحركون برصاصة في الرأس”.