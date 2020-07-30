تمديد ساعات العمل حتى الواحدة ليلاً وحظر التجوال بعد الساعة 2 ليلا

قرر وزير الصناعة والتجارة والتموين / رئيس لجنة استدامة سلاسل العمل والانتاج والتوريد، الدكتور طارق الحموري تمديد ساعات العمل لجميع الانشطة الأقتصادية لغاية الساعة الواحدة بعد منتصف الليل ، والبدء بتطبيق حظر التجول للمواطنين بعد الساعة الثانية بعد منتصف الليل، وذلك اعتبارا من اليوم.

وقال د. الحموري، في تصريح صحفي، أن القرار فد حاء بناءً على توصية لجنة استدامة سلاسل العمل والانتاج والتوريد .

كما جاء القرار بحسب الحموري بعد التنسيق مع القطاع الخاص بما يسهم في تنشيط الحركة التجارية و تمكين المواطنين من تلبية احتياجاتهم من مستلزمات ومتطلبات العيد.

وبين أنه سيتم الاستمرار بتطبيق قرار التمديد إلى نهاية عطلة عيد الأضحى المبارك.

وقال الحموري أنه سيتم مراجعة اي قرار او اجراء حكومي بما يخدم المصلحة العامة، وبعد ان يمر بكافة المراحل ودراسته من قبل كافة الجهات المختصة.