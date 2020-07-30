وكالة الأناضول التركية المعادية تعلن"بعبارات حاقدة" وصول قوات مصرية لمساندة الجيش السوري ضد عصابات المسلحين
أهم العناوين
جرينتش+2 12:31
الجيش الالماني يقدم الرعاية الدينية لجنوده المسيحيين واليهود، ويمنعها “فقط” عن المسلمين

أترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني