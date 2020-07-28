وزارة الصحة تعلن اليوم الثلاثاء شفاء حالة واحدة،مقابل تسجيل 6 اصابات جديدة بالكورونا غير محلية ليصبح العدد الكلي 1182

أعلنت وزارة الصحة تسجيل 6 حالات غير محلية بفيروس كورونا المستجدّ، في المملكة اليوم الثلاثاء ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1182.

وأشار الموجز الإعلامي، الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحةن إلى أن الحالات الجديدة سجلت لقادمين من الخارج، ممن يقيمون في فنادق الحجر (4 من السعوديّة، و1 من العراق، و1 من بريطانيا).

ولفت إلى تسجيل حالة شفاء واحدة في مستشفى الأمير حمزة، إضافة إلى إجراء 6364 فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء وحتى الآن (577754) فحصاً.

وحذرت الوزارة من أيّ ممارسات تخالف إجراءات السلامة العامّة والوقاية، خصوصاً إقامة التجمّعات لأكثر من (20) شخصاً؛ مؤكدة أنه سيتمّ تطبيق العقوبات المنصوص عليها بموجب أوامر الدّفاع بحقّ الأشخاص المخالفين.

كما دعت إلى ضرورة الالتزام بارتداء الكمّامات، والتباعد الجسدي، واتّباع جميع سبل الوقاية، واستخدام تطبيقي “أمان”، و”صحتك”، وذلك في ضوء تزايد عدد حالات الإصابة عالميّاً، وتفشّي الوباء في العديد من دول العالم والمنطقة.

مشاركة 0 مشاركة مشاركة