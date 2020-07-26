وزارة الصحة تعلن اليوم الاثنين تسجيل 8 اصابات جديدة بالكورونا غير محلية ليصبح العدد الكلي 1176 .. ولا حالات شفاء
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اسرائيل تقدم عبر الأمم المتحدة “اعتذاراً مبطناً” لحزب الله عن استشهاد احد عناصرة في الغارة الاخيرة على جنوب دمشق

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