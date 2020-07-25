وزارة الصحة تعلن اليوم السبت شفاء 6 حالات، مقابل تسجيل 8 اصابات جديدة بالكورونا غير محلية ليصبح العدد الكلي 1154

أعلنت وزارة الصحة تسجيل 8 حالات غير محلية بفيروس كورونا المستجدّ، في الأردن اليوم السبت، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1154.

وقد توزعت الحالات الجديدة، وفق الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة، على النحو الآتي: 5 حالات لقادمين من الخارج، ممن يقيمون في فنادق الحجر (2 من فلسطين، و2 من سوريا، و1 من السعوديّة)، و3 حالات لسائقي شاحنات أردنيّين، قادمين عبر حدود العمري.

كما سُجِّلت 6 حالات شفاء جاءت تفاصيلها كما يلي: 5 حالات في مستشفى الأمير حمزة، وحالة واحدة في مستشفى الملكة علياء.

وأشار الموجز إلى إجراء 7795 فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء وحتى الآن 558451 فحصاً.

وحذرت الوزارة من أيّ ممارسات تخالف إجراءات السلامة العامّة والوقاية، خصوصاً إقامة التجمّعات لأكثر من 20 شخصاً؛ مؤكدة أنه سيتم تطبيق العقوبات المنصوص عليها بموجب أوامر الدّفاع بحقّ الأشخاص المخالفين.

كما دعت إلى ضرورة الالتزام بارتداء الكمّامات، والتباعد الجسدي، واتّباع جميع سبل الوقاية، واستخدام تطبيقي “أمان”، و”صحتك”، وذلك في ضوء تزايد عدد حالات الإصابة عالميّاً، وتفشّي الوباء في العديد من دول العالم والمنطقة.

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