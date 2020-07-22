بعد فوات الاوان.. سما المصري تعتذر من السجن عن الفيديوهات الإباحية/ فيديو

نشرت وسائل إعلام مصرية فيديو للراقصة سما المصري، تعتذر من خلاله لجمهورها عن الفيديوهات التي قدمتها من خلال حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وبالتحديد فيديو “حمام السباحة”.

وقالت سما المصري، في فيديو لها من داخل السجن: “أولا بعتذر للناس كلها على كل اللى حصل، أنا ماكنش قصدي حاجة خالص من الفيديوهات دي، ولا كان عندي نية وحشة فيها خالص، كل اللي حصل إن أنا كنت فاكرة إني بعيش حياتي عادي جدا وأنزلها على السوشيال ميديا زي باقي الناس، مكنتش أعرف إن الفيديو اللي أنا بعوم فيه في حمام السباحة هيعملي مشاكل أوي كده”.

واختتمت حديثها قائلة: “بقول للناس متزعلوش مني، وجمهوري متزعلوش مني، وإن شاء الله ربنا يفكها عني وعن كل واحد متضايق، وياريت تفضلوا فاكريني وشكراً”.

وكانت محكمة الجنح الاقتصادية، قد قضت بمعاقبة الراقصة، سما المصري، بالحبس لمدة 3 سنوات، وتغريمها 300 ألف جنيه، ووضعها تحت مراقبة الشرطة 3 سنوات، لإدانتها بالتحريض على الفسق والفجور.