احذروا حر تموز.. ارتفاع ملموس على درجات الحرارة اليوم وغدا

تتأثر المملكة بكتلة هوائية حارة وجافة اليوم الأحد تؤدي إلى ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، لتسجل أعلى من معدلاتها الاعتيادية بحوالي 5-6 درجات مئوية، وتكون الأجواء حارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة جداً في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت، وتظهر بعض الغيوم العالية في جنوب وشرق المملكة، وتكون الرياح شرقية خفيفة السرعة تتحول بعد الظهر إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.

وبحسب تقرير دائرة الأرصاد الجوية، تبقى الأجواء يوم الاثنين، حارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة جداً في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم العالية، وتكون الرياح خفيفة السرعة متغيرة الاتجاه تتحول بعد الظهر إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.

ويطرأ الثلاثاء، انخفاض قليل على درجات الحرارة، وتبقى الأجواء حارة في كافة مناطق المملكة، مع ظهور الغيوم العالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً بعد الظهر.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 38 – 24 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 34 – 20، وفي مرتفعات الشراة 35 – 19، وفي مناطق البادية 43 – 26، وفي مناطق السهول 38 – 24، وفي الأغوار الشمالية 41 – 27، وفي الأغوار الجنوبية 43 – 31، وفي البحر الميت 43 – 31، وفي خليج العقبة 42 – 30 درجة مئوية.

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