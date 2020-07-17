زوج نانسي عجرم يبرر سبب إطلاقه 18 رصاصة على القتيل السوري/ فيديو

تحدث الطبيب فادي الهاشم، زوج الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، للمرة الأولى عن واقعة مقتل الشاب السوري محمد الموسى بـ18 رصاصة في جسده بعد أن اتهمه باقتحام فيلته بدافع السرقة في يناير/كانون الثاني الماضي.

جاء ذلك في تصريحات “الهاشم” بفيلم ”الرواية الكاملة“ الذي عرضته منصة ”شاهد vip“، على مدار ساعة ونصف الساعة الخميس.

وتمسك “الهاشم” بأنه “لم يرَ القتيل الموسى؛ لأنه كان يدير ظهره له حيث كان يتجه نحو غرفة النوم ”.

وتابع فادي الهاشم في مقطع فيديو، تم تحميله من جانب المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي من الفيلم قائلا: لقد كان يصوب مسدسا باتجاهي مباشرة، مما اضطرني لحماية نفسي وحماية عائلتي بأي طريقة كانت.

وبرر زوج نانسي عجرم هذا العدد من الرصاص الذي أطلقه على الشاب السوري بأنه في بداية الحادثة أطلق النار على يد المجني عليه حيث قام بالاختفاء ودخل إلى الغرفة التي كانت معتمة ولم يعد يراه بسبب الظلام.

وأضاف، أنه استمر في اطلاق النار باتجاه الغرفة المظلمة، دون أن يعلم أن الرصاصات كانت تصيبه لأن الغرفة معتمة”، بحسب قوله.

وقال “الهاشم” إنه “ليس بطلا، وإنّما قام بعمل ما يجب أن يقوم به، حيث لم يترك المجني عليه خيارا أمام ، مما اضطره لإطلاق النار عليه”.

واختتم فادي الهاشم، أن الإنسان وقت الموت يكون حاله إما ظالما أو مظلوما، مشيرا إلى أنه وفي حالة الشخص الذي دخل بيته فهذا بحسب رأي الهاشم يعتبر شخصا ظالما.

يُذكر أن فيلا نانسي عجرم وفادي الهاشم في نيو سهيلة بلبنان، تعرضت للاقتحام في يناير/كانون الثاني الماضي، من قبل أحد الأشخاص ويدعى محمد حسن الموسى وهو ‏سوري الجنسية بدافع السرقة‎، كما أوردت التحقيقات وأقوال الأطراف في القضية.