اسرائيل تجهز قائمة سرية باسماء 300 من ذوي المناصب العليا قد يتم اعتقالهم ومحاكمتهم لدى محكمة الجنايات الدولية
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جرينتش+2 05:33
جماعة الإخوان الأم: القضايا المنظورة ضد الجماعة لم تأخذ القرار القطعي

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