اسماء المشمولين بالتشكيلات الإدارية الجديدة في وزارة الداخلية

أجرى وزير الداخلية سلامة حماد، اليوم الثلاثاء، عددا من التشكيلات الإدارية في الوزارة، وذلك اعتبارا من يوم غد الاربعاء.

وشملت التشكيلات نقل كل من مساعد مدير مديرية حقوق الانسان طارق الطراونة مساعداً لمدير مديرية المتابعة والتفتيش/ مركز الوزارة، ومساعد مدير مديرية التنمية المحلية خيرو البقور مساعداً لمحافظ الزرقاء، ومساعد محافظ الطفيلة فيصل العتوم مساعداً لمحافظ الزرقــــاء، ومساعد محافظ الكرك بكر الخنان متصرفاً للواء الوسطية / محافظة اربد، ومساعد محافظ الزرقاء عبدالرحمن ربابعة متصرفاً للواء القويرة/ محافظة العقبة، ومساعد محافظ البلقاء فواز الخريشا مساعداً لمحافظ العاصمة لشؤون التنمية.

كما شملت تعيين كل من المتصرف اكرم الخوالدة مساعداً لمحافظ مأدبا، والمتصرف لؤي البطاينة مساعداً لمدير مديرية حقوق الانسان / مركز الوزارة، والمتصرف علي الزيدان مساعداً لمحافظ الطفيلة، والمتصرف محمود الرفوع مساعداً لمحافظ معان، والمتصرف سعد عبداللات مساعداً لمحافظ معـان.

وشملت نقل كل من مساعد متصرف لواء قصبة عجلون مدير القضاء احمد الجبور مديراً لقضاء صخرة / محافظة عجلون، ومساعد مدير مديرية حقوق الانسان مدير القضاء رائد المعايطة مساعداً لمتصرف لواء ناعور/ محافظة العاصمة، ومساعد متصرف لواء قصبة عمان مدير القضاء ناصر الرواشدة مساعداً لمتصرف لواء الشونة الجنوبية/ محافظة البلقاء، ومدير قضاء العريض محمد الرفايعة مساعداً لمتصرف لواء البتراء/ محافظة معان، ومساعد متصرف لواء الطيبة محمد الرفاعي مساعداً لمتصرف لواء البادية الشمالية/ محافظة المفرق، ومساعد متصرف لواء البادية الشمالية مدير القضاء موسى الحنيطي مساعداً لمتصرف لواء الوسطية / محافظة اربد.

كما شملت تعيين كل من مدير القضاء عناد الخنان في مركز الوزارة/ مديرية المتابعة والتفتيــش ومدير القضاء ليث الشياب مساعداً لمتصرف لواء الطيبة / محافظة اربد، ومدير القضاء رنا الطوره في مركز الوزارة/ مديرية حقوق الانسان، ومدير القضاء صالح الخوالده مديراً لقضاء العريض/ محافظة مأدبا، ومدير القضاء سليم الحجايا مساعداً لمتصرف لواء قصبة عمان/ محافظة العاصمة، ومدير القضاء مخلد خشمان مديراً لقضاء ارحاب / محافظة المفرق.

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