الادارة الامريكية تقدم شروطًا إضافية وتعديلات شكلية لصالح الطرف الفلسطيني لتنفيذ خطة الضم الإسرائيلية

كشفت هيئة البث الإسرائيلية “كان 11″، مساء أمس الأحد، نقلًا عن مصادر إسرائيلية أن الولايات المتحدة أضافت متطلبات جديدة لعملية الضم الإسرائيلية لأجزاء في الضفة الغربية.

وأضافت المصادر أن البيت الأبيض يطالب بوجود اتفاق بين حزبي “الليكود” بزعامة بنيامين نتنياهو وبين “أزرق أبيض” بزعامة بيني غانتس، مع الحفاظ على “الاستقرار السياسي” في إسرائيل وليس كجزء من وعود انتخابية يقدمها قادة الأحزاب لناخبيهم.

وفي المقابل، أشارت المصادر إلى أن واشنطن تريد أن تتضمن خطة الضم تغييرات مهمة للفلسطينيين، في محاولة لاستئناف المفاوضات المباشرة بينهم وبين إسرائيل، وتطالب إسرائيل بالموافقة على بناء آلاف الوحدات السكنية للفلسطينيين وإضفاء الشرعية على البناء غير القانوني.

وأكدت المصادر أنه على الرغم من سلسلة الصعوبات مثل، أزمة كورونا، وعدم وجود اتفاقيات في الحكومة وهذين المطلبين الجديدين، يعتقد مسؤولون في حزب “الليكود” أن نتنياهو سيظل يسعى لتنفيذ هذه الخطوة.