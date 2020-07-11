وزارة الصحة تعلن اليوم السبت شفاء 5 حالات، مقابل تسجيل 3 اصابات جديدة بالكورونا ليرتفع العدد الكلي بالاردن الى 1176
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جرينتش+2 11:18
اليانكي يترنح.. ارتفاع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في امريكا إلى 3.18 مليون، بينما يقلل ترامب من خطورة هذا الوضع

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