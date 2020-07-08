البنتاغون يقدم تبريرات ملفقة لاغتيال قاسم سليماني، وحزب الله يكشف عن تواجده بغرفة العمليات طوال حرب تموز 2006
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جرينتش+2 01:39
خلال الـ 6 اشهر الماضية.. 251 الف شيك مرتجع لعدم كفاية الرصيد

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