أجواء صيفية حارة ومعتادة في أغلب مناطق المملكة

البنتاغون يقدم تبريرات ملفقة لاغتيال قاسم سليماني، وحزب الله يكشف عن تواجده بغرفة العمليات طوال حرب تموز 2006
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