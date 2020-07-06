استقبال طلبات الراغبين بتحويل فترات التقاعد المدني إلى الضمان الاجتماعي.. الأربعاء



أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن بدء استقبال طلبات الراغبين تحويل فترات التقاعد المدني للضمان الاجتماعي، اعتبارا من بعد غد الأربعاء.

وذكرت المؤسسة، في بيان صحفي اليوم الاثنين، إن الطلبات تشمل الوزراء والموظفين الذين كانوا مشمولين بأحكام قانون التقاعد المدني وانتهت خدماتهم دون الحصول على راتب تقاعدي وفقاً لقانون التقاعد المدني، شريطة أن لا يكون الوزير أو الموظف قد تقاضى راتبا تقاعديا من الضمان الاجتماعي.

واشارت المؤسسة إلى أن الأسس الصادرة عن المؤسسة بخصوص تحويل فترات التقاعد المدني للضمان الاجتماعي، جاءت وفقاً للمادة 85 مكررة في قانون الضمان الاجتماعي رقم 1 لسنة 2014 وتعديلاته، والتي نصت على: “إذا انتهت خدمة الموظف التابع لقانون التقاعد المدني ولم يكمل مدة الخدمات المقبولة للتقاعد المنصوص عليها في ذلك القانون، فيجوز بناء على طلبه إعادة احتساب تلك الخدمات لغايات هذا القانون شريطة تحويل العائدات التقاعدية المستحقة عن تلك الخدمات إلى المؤسسة، حيث يتم إجراء التسويات اللازمة وفقا لأحكام هذا القانون على أن لا تتحمل الخزينة أي مبالغ مالية”. واضافت إنه يتعين على الراغب بالاستفادة من هذا القرار إحضار الوثائق اللازمة والتي تشتمل على “كتاب من المنشأة التي عمل لديها، يبين فترات الاشتراك المشمولة في التقاعد المدني المدفوع عنها العائدات التقاعدية، وكشف تفصيلي بالرواتب التي كان يتقاضاها طيلة فترة شموله بأحكام قانون التقاعد المدني، وبعد ذلك على صاحب الطلب مراجعة إدارة فرع ضمان عمان المركز، للسير في إجراءات تقديم طلب تحويل الفترات وتعبئة النموذج المخصص لهذه الغاية”.

وبينت المؤسسة انها ستقوم بعد ذلك باحتساب اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وتأمين إصابات العمل إضافة إلى فائدة التأخير المترتبة، وفقاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي، وإلزام طالب التحويل بدفعها.

واوضحت أنه في حال كان هناك أي عائدات تقاعدية لطالب تحويل الفترات، وقامت وزارة المالية سابقاً بدفعها للمؤسسة، فأنه يتم حسم تلك العائدات من قيمة المبالغ المترتبة عليه، لافتة الى أن فترات الاشتراك المشمولة بأحكام قانون الضمان الاجتماعي وفقاً لهذه الأسس تعتبر فترات اشتراك فعلية لغايات الحصول على راتب التقاعد أو راتب الاعتلال.

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