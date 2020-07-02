يوم لم تشهده أمريكا من قبل.. كورونا تتوحش بسائر الولايات والعدد الفعلي للوفيات يتجاوز الأرقام الرسمية باكثر من الرُبع
أهم العناوين
جرينتش+2 05:11
حواتمة: الخلافات الأميركية – الإسرائيلية لن تقود لالغاء الضم، بل للبحث في تطبيقه بما يخدم مصالح الطرفين

أترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني