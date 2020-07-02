يوم لم تشهده أمريكا من قبل.. كورونا تتوحش بسائر الولايات والعدد الفعلي للوفيات يتجاوز الأرقام الرسمية باكثر من الرُبع
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جرينتش+2 11:57
انتباه.. كتلة هوائية حارة تؤدي لارتفاع ملموس على درجات الحرارة

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