يوم لم تشهده أمريكا من قبل.. كورونا تتوحش بسائر الولايات والعدد الفعلي للوفيات يتجاوز الأرقام الرسمية باكثر من الرُبع
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جرينتش+2 05:10
التربية: خطأ في تسلسل فقرات امتحان الرياضيات لعدد من اوراق الفرع الأدبي 

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