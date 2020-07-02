التربية: خطأ في تسلسل فقرات امتحان الرياضيات لعدد من اوراق الفرع الأدبي 

عمان 2 تموز (بترا)- ناقش وزير التربية والتعليم ،في اجتماع مرئي عقد اليوم الخميس، مع مديري التربية والتعليم، مجريات سير امتحان الثانوية العامة ليوم أمس.

وثمن دور جميع القائمين على إدارة الامتحان العام من الوزارة ووزارة الصحة والأمن العام وهيئة شباب كلنا الأردن والبلديات وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات.

واستعرض الدكتور النعيمي الملاحظات التي وردت للوزارة وتم رصدها لاسيما في زمن الامتحان وتأخر استلام بعض الطلبة لأوراق الامتحان لبعض الوقت، اضافة الى الخلل المطبعي في ترتيب عدد محدود من ورقة النموذج 2 من امتحان الرياضيات للفرع الأدبي.

وبين أن هذا النموذج ستتم من خلاله مطابقة إجابات الطلبة على ورقة الأسئلة وورقة القارئ الضوئي وهو إجراء معتمد يشمل كافة المباحث الأخرى كما تم الايعاز بإضافة 10 دقائق إضافية لكل ورقة امتحانية.

وأكد الدكتور النعيمي، أهمية متابعة كل الملاحظات حول الامتحان والتعامل معها بشكل فوري واتخاذ القرار المناسب بشأنها بالتنسيق مع الوزارة، والاستفادة من التغذية الراجعة بشأنه والحرص على توفير الاجواء الامتحانية اللازمة للطلبة داخل قاعات ومراكز الامتحان.

وكان امين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية الدكتور نواف العجارمة، بين ان نحو 2000 ورقة امتحان رياضيات في الفرع الادبي ظهر فيها خطأ في تسلسل الفقرات، ما اوجد اشكالا في نقل الإجابات على ورقة القارئ الضوئي لدى الطلبة.

كما أكد ان الوزارة ستعمل على حل هذا الخلل في طباعة هذه الاوراق، عبر تصحيحها يدويا ومقارنتها مع التصحيح الالكتروني على الماسح الضوئي، وبما يضمن حق الطلبة وعدم ضياع اية علامة لهم.

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