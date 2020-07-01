قالت الأمينة العامة لوزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية، نجوى قبيلات، اليوم الاربعاء، إن الوزارة ستقوم بتوزيع مليون و400 ألف كمامة وقفاز على طلبة التوجيهي والكوادر التعليمية، إضافة للقفازات.

وأضافت في تصريح قناةـ”المملكة” أن 80% من أسئلة التوجيهي ستكون بالمستوى المتوسط فما دون، داعية أولياء أمور الطلبة لعدم التجمهر أمام المدارس حفاظا على سلامة الطلبة.

“لن نزيد علامات الطلاب في التوجيهي وما يقدمونه في الامتحان سيظهر في النتائج من خلال الجهاز الضوئي المخصص للتصحيح.”وفق قبيلات

وقالت إنه في حال اكتشاف إصابة أحد طلبة “التوجيهي” بفيروس كورونا فإنه سيلتحق بالامتحان في الدورة التكميلية، موضحة أنه في حال ظهرت أعراض كورونا على أحد طلبة التوجيهي فسيتم وضعه في غرفة الامتحان الخاص.

مديرية الأمن العام، باشرت منذ الصباح تنفيذ خطتها الشاملة الخاصة بتوفير التغطية الأمنية وتقديم الخدمة الصحية والأنسانية للمتقدمين لإمتحان الثانوية العامة.

ويتقدم نحو 178 ألف طالب وطالبة، اليوم الأربعاء، لامتحان الثانوية العامة “التوجيهي” مع إلتزامهم بشروط السلامة العامة بموجب الدليل الارشادي الذي يلزمهم بلبس الكمامات داخل قاعات ومراكز الامتحان ، فيما ترك لبس القفازات اختياريا.

وبحسب وزارة التربية يبدأ الأربعاء امتحان الثانوية العامة وينتهي في 23/ تموز/2020 بمشاركة 178217 طالبا وطالبة.

ويأتي امتحان الثانونة في هذه الدورة بظل إجراءات وقائية واحترازية اتخذتها وزارة التربية والتعليم بموجب دليل ارشادي صحي، جرى التوافق عليه مع وزارة الصحة وبما ينسجم مع الجهود الوطنية المبذولة لمكافحة فيروس كورونا ويحافظ على سلامة الطلبة والكوادر المشرفة على الامتحان.

وقد بدأت الجلسة الاولى للامتحان الساعة العاشرة صباحا، فيما تبدأ الجلسة الثانية الساعة الثانية عشرة ظهرا.

ويبلغ عدد المتقدمين لجلسات الامتحان الأربعاء 132062 طالبا وطالبة، حيث يتقدم طلبة الفروع الأكاديمية للامتحان بحسب الجدول المعلن، في مبحث الرياضيات، في حين يمتحن طلبة الفروع المهنية في مباحث الانتاج النباتي لطلبة الزراعي، والرياضيات لطلبة الفرعين الصناعي، والفندقي والسياحي، والعلوم المهنية الخاصة لطلبة الاقتصاد المنزلي.

ويتوزع الطلبة بواقع 104931 طالبا وطالبة نظاميين، و 73286 من طلبة الدراسة الخاصة.

كما يعقد الامتحان في 1846 قاعة موزعة على 720 مدرسة في مديريات التربية والتعليم كافة، إضافة إلى 42 قاعة احتياط بواقع قاعة لكل مديرية لأي طارئ، بعد أن عملت الوزارة على زيادة القاعات والمدارس التي يعقد فيها الامتحان للحد قدر المستطاع من الاكتظاظ بين الطلبة في مراكز وقاعات الامتحان.