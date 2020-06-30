وزير الصحة يعلن اليوم الثلاثاء شفاء 15 حالة، مقابل تسجيل 4 اصابات جديدة بالكورونا ليرتفع العدد الكلي بالاردن الى 1132

عمان 30 حزيران (بترا)- اعلن وزير الصحة، الدكتور سعد جابر، تسجيل 4 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة، وجميعها غير محلية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات منذ بدء الوباء إلى 1132.

وبين الدكتور جابر خلال مؤتمر صحفي عقد بدار رئاسة الوزراء اليوم الثلاثاء، تفاصيل الحالات الجديدة والتي توزعت على النحو الآتي: 3 حالات لأردنيين في فنادق الحجر في العاصمة قادمين من السعودية، وحالة لأردني قادم من الباكستان، مشيرا الى أن 15 مصاباً تماثلوا للشفاء خلال 24 ساعة الماضية، ليرتفع عدد المتعافين من الفيروس إلى 882.

وأشار إلى أن فرق الاستقصاء الوبائي أجرت اليوم 5842 فحصاً للكشف عن كورونا، ليصل عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء تفشي الفيروس في الأردن إلى 385638 فحصا. وقال الوزير جابر، إن جلالة الملك عبدالله الثاني شدد على “ضرورة المحافظة على الإنجاز الاردني كون الجائحة لم تنته بعد والمعركة مستمرة، بالإضافة الى ضرورة الاستمرار بنفس القوة والعزم في محاربة الفيروس” فالعديد من الدول شهدت موجة ثانية وطلبت المساعدة من الاردن لعدم مقدرة المستشفيات على استيعاب الاعداد المتزايدة.

ودعا جابر المواطنين إلى الالتزام بشروط السلامة العامة والوقاية والتباعد الجسدي وغسل اليدين واستخدام المعقمات في ظل عودة القطاعات إلى العمل والانفتاح التدريجي، الذي كان له تأثير كبير في المحافظة على الاقتصاد الأردني.

وأشار الى ان إجمالي الإصابات المحلية منذ بدء الجائحة بلغ 504، وأن باقي الحالات المسجلة قادمة من خارج اراضي المملكة، مؤكدا أن الوضع الوبائي في المملكة تحت السيطرة وتم التعامل معه بكفاءة عالية من قبل الجهات الطبية والجهات المعنية والعمل بروح الفريق الواحد.

وفي رد على سؤال حول فتح المطارات أكد الدكتور جابر ان “القرار سيادي يشترك فيه كل اصحاب العلاقة لوضع خطة ومعايير دقيقة للحفاظ على المواطنين في الداخل”، مشيرا الى انه تم تصنيف الدول حسب عدد الحالات وأعداد الوفيات واعطائها ألوانا مثل الأخضر الذي يمكن المواطنين القادمين من الدول المتشابهة مع وضع الاردن الوبائي من الدخول دون حجر والاكتفاء بالفحص المخبري، واللون الأصفر لدول عدد الإصابات فيها اكبر والتي يخضع مواطنوها لحجر مدة اسبوع بالإضافة لفحص مخبري لكورونا.

وبالنسبة للسياحة العلاجية أوضح جابر أن السياحة العلاجية تنشط عجلة الاقتصاد للمملكة وللمستشفيات الخاصة التي تأثرت بسبب الجائحة حيث خسرت عددا من المرضى كون الاردن في حالة تنافس عال مع عدد من الدول في المجال الطبي، مؤكدا ان الاردن يفتح أبوابه لجميع المرضى العرب للعلاج في المملكة، إضافة الى الحالات الإنسانية، مع مراعاة بروتوكولات السلامة العامة مثل الحجر الصحي لمدة 14 يوما والخضوع لمعايير شديدة للحفاظ على الوضع الوبائي داخل المملكة والحفاظ على المواطنين.

وبين وزير الصحة ان عدد المستشفيات التي تقدمت واجتازت الشروط الصارمة من قبل وزارة الصحة وصل حتى اليوم الى 15مستشفى، مشيرا الى ان الوزارة بصدد إطلاق منصة إلكترونية للخدمات الصحية تشمل الدفع الإلكتروني وحجز المواعيد.