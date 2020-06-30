طيران الإمارات تستأنف خدماتها الأرضية المتميزة لركاب الأولى ورجال الأعمال

دبي، 30 يونيو (حزيران) 2020: تستأنف طيران الإمارات، اعتباراً من يوم غد، الاول يوليو/ تموز، توفير خدمة السيارة مع سائق، كما تعيد فتح الصالة الخاصة في مطار دبي الدولي، وذلك بعد مراجعة شاملة لمعايير الصحة والسلامة.

وتطبق طيران الإمارات مجموعة شاملة من الإجراءات في كل واحدة من مراحل الرحلة لضمان سلامة عملائها وموظفيها.

وسوف تفتح الناقلة في البداية صالة واحدة في الكونكورس B، المبنى 3 بمطار دبي الدولي، لخدمة ركاب الدرجتين الأولى ورجال الأعمال وأعضاء سكاي واردز طيران الإمارات المؤهلين، وذلك يوم الأربعاء الموافق 1 يوليو. ويدخل رواد الصالة من خلال البوابات البيومترية باستخدام تقنية التعرف على الوجه لتقليل الاتصال. ومن المقرر افتتاح مزيد من صالات طيران الإمارات في دبي وحول العالم في الأشهر المقبلة.

وسوف توفر الصالة الخاصة في دبي، البالغة مساحتها 9209 أمتار مربعة، أجواء مريحة وهادئة للرواد قبل الالتحاق برحلاتهم، وسوف تعمل الصالة بسعة أقل في مناطق الجلوس التزاماً بقواعد التباعد الجسدي. كما ينبغي على الرواد الالتزام بوضع الكمامات داخل الصالة وفي مختلف مرافق المطار.

وأدخلت طيران الإمارات تعديلات على مرافق وخدمات الصالة لضمان توفير وسائل الراحة للعملاء بما يتماشى مع أعلى معايير الصحة والسلامة، ويقلل التلامس ومخاطر انتقال العدوى. ويُقدّم الطعام في الصالة، بما في ذلك الخيارات النباتية، داخل علب وجبات نظيفة ومعقمة ومغلقة بإحكام، بدلاً من البوفيه المفتوح. كما تُقدّم المشروبات مجاناً في زجاجات صغيرة بدلاً من صبها في أكواب.

وسوف تخضع الصالة في نهاية كل يوم لعملية تنظيف وتعقيم شاملة. أما خلال اليوم، فيقوم العاملون بتعقيم كل مقعد وطاولة بعد مغادرة العملاء. وسوف يرتدي العاملون في صالة طيران الإمارات معدات الحماية الشخصية PPE لحماية أنفسهم والعملاء.

وتستأنف طيران الإمارات في 1 يوليو أيضاً خدمة السيارة مع سائق المجانية لعملاء الدرجتين الأولى ورجال الأعمال في دبي ومدن أخرى. وتخضع السيارات في دبي للتنظيف والتعقيم من الداخل والخارج في نهاية كل نوبة عمل. وسوف يرتدي السائقون في دبي الأقنعة والقفازات، وتُجرى لهم فحوصات صارمة للتأكد من لياقتهم وسلامتهم. كما يجري تعقيم مقابض أبواب السيارة ومقابض حقائب كل عميل في نهاية الرحلة، وكذلك مقاعد الأطفال التي يمكن توفيرها عند الطلب وفكها وتعقيمها بعد كل استخدام. وسوف تكون السعة القصوى لكل سيارة 3 عملاء مع الالتزام بوضع الكمامات. وتتوفر عند الطلب مركبات أكبر تستوعب 4 ركاب.

في المطار، تطبق طيران الإمارات عدة تدابير لضمان صحة وسلامة المسافرين، بما في ذلك توزيع علبة معدات وقاية تحتوي على أقنعة وقفازات ومعقم يدين ومناديل مطهّرة مجاناً لجميع العملاء. ويجري مطار دبي الدولي أيضاً عمليات تنظيف وتعقيم مكثفة لجميع مرافق المبنى.

على متن الطائرة، يواصل ركاب الأولى ورجال الأعمال الاستمتاع بالخصوصية الفاخرة في أجنحة الدرجة الأولى والراحة على مقاعد درجة رجال الأعمال التي تتحول إلى أسرّة شبه مستوية، مع ضمان أعلى مستويات النظافة. وللحد من التلامس داخل المقصورة، تم تعديل الخدمات على متن الطائرة وإغلاق المناطق الاجتماعية، بما فيها الصالون الجوي على طائرات A380. ويرتدي طاقم المقصورة معدات الوقاية الشخصية، كما أضافت طيران الإمارات وظيفة “مساعد خدمة CSA” إلى أطقم الخدمات على الرحلات التي تزيد مدتها على 1.5 ساعة لضمان نظافة الحمامات باستمرار.

وتشغل طيران الإمارات أسطولاً حديثاً، حيث تعمل مرشحات هواء HEPA المتقدمة في كل طائرة على إزالة 99.97٪ من الفيروسات والغبار والمواد المسببة للحساسية والجراثيم من أجواء المقصورة، ما يوفر بيئة نظيفة وآمنة للركاب. وتخضع كل طائرة في نهاية رحلتها وهبوطها في دبي لعمليات تنظيف وتطهير مكثفة لضمان السلامة.

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