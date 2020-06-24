ديوان الخدمة المدنية يطلق خدمات إلكترونية جديدة

أعلن رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر، اليوم الاربعاء، عن اطلاق حزمة خدمات إلكترونية جديدة يوم الاثنين المقبل، بعد انهاء الترتيبات الفنية المرتبطة بالبنية التحتية للأنظمة بالتشارك مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة.

وقال الناصر في ختام برنامج تدريبي نفذته عن بعد وحدة تطوير الاداء المؤسسي في الديوان، للموظفين وضباط ارتباط الجهات ذات الاختصاص والشركاء من دوائر حكومية اخرى استعداداً لإطلاق الحزمة الجديدة، إن الحزمة تشمل 6 خدمات إلكترونية جديدة تقدم حالياً لمتلقيها من خلال مكاتب خدمة الجمهور في مركز الديوان بالعاصمة والفروع في إربد والكرك والمفرق ومعان.

واضاف ان أتمتتها وتحويلها إلى خدمات إلكترونية، بالإضافة إلى الخدمات الإلكترونية الأخرى المفعلة من خلال موقع الديوان الإلكتروني www.csb.gov.jo سيبسط اجراءات الحصول عليها.

واشار إلى استكمال العمل للأنظمة الإلكترونية عن بعد خلال فترة تعطيل الدوائر الرسمية في ظل جائحة كورونا.