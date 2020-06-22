الاستعداد لانتخابات اتحاد طلبة الاردنية على الفصل الدراسي المقبل

قرر مجلس عمداء الجامعة الأردنية في جلسته التي عُقدت اليوم الاثنين، برئاسة رئيس الجامعة الدكتور عبد الكريم القضاة، السماح لطالبات السكنات الداخلية بتقسيط المبالغ المترتبة عليهن بما يتناسب وأحوالهن المالية بالترتيب مع الدائرة المالية.

كما قرر المجلس خلال الاجتماع، احتساب المادة المعادة ضمن أسس ناجح / راسب لجميع الطلبة وعلى نحو اختياري لمن يرغب، تحقيقًا لمصلحتهم الأكاديمية، ومراعاة لظروف تعلمهم خلال فترة أزمة كورونا.

وأعلن المجلس ايضا إيقاف قرار التمديد لاتحاد طلبة الجامعة الأردنية وذلك لزوال الأسباب الموجبة للتمديد، ما يتيح للطلبة الراغبين بالترشّح، تقديم أنفسهم من خلال برامج ونشاطات تخدم طلبة الجامعة ومجتمعها خلال الفترة القادمة، وذلك استعدادًا لإجراء انتخابات اتحاد الطلبة على الفصل الدراسي الأول المقبل.

يذكر أن تمديد المجلس جاء بعد الاستئناس برأي مجلس العمداء وبقرار من الدكتور القضاة، كونه صاحب الصلاحية بذلك.

مشاركة 0 مشاركة مشاركة