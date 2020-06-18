بولتون يفضح انتهازية ترامب ويكشف أنه استجدى دعم الرئيس الصينى للفوز بانتخابات الرئاسة المقبلة

كشفت مقتطفات من كتاب مرتقب لمستشار الأمن القومي الأميركي السابق، جون بولتون،”مذكرات” نشرتها وسائل إعلام اميركية أن الرئيس دونالد ترامب طلب المساعدة من الرئيس الصيني، شي جينبينغ، للفوز بولاية رئاسية ثانية في انتخابات عام 2020.

وذكر بولتون في كتابه أن ترامب، وخلال قمة مع شي في حزيران/يونيو من العام المنصرم، “حوَّلَ المحادثة بشكل مفاجئ الى الانتخابات الرئاسية الأميركية، ملمّحًا الى قدرات الصين الاقتصادية للتأثير في الحملات الجارية، وملتمسًا من شي أن يضمن أنه سيفوز”.

وقال بولتون “كنت أودّ أن أطبع كلمات ترامب نفسها، لكنّ عملية المراجعة الحكومية المسبقة للنشر قرّرت عكس ذلك”، في إشارة الى ضرورة إخضاع مسوّدة كتابه للتدقيق من قبل وكالات اميركية قبل أشهر.

وكان ترامب، الثلاثاء المنصرم، قد حذر مستشاره السابق للأمن القومي جون بولتون، من نشر كتاب مذكرات يهاجمه فيه، وذلك قبل أيام من نشره المقرر 23 يونيو/حزيران الجاري.

كان ترامب قد حذر بولتون سابقا من نشر مذكراته فيما هو لا يزال رئيسا في البيت الابيض، وحاول محاموه ثني بولتون عن ذلك بزعم أن أجزاء كبيرة من مادة الكتاب مصنفة سرية للغاية. وقال ترامب، إن بولتون قد يواجه “مشكلة جنائية” إذا لم يوقف نشر هذا الكتاب.