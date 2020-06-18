بولتون يفضح انتهازية ترامب ويكشف أنه استجدى دعم الرئيس الصينى للفوز بانتخابات الرئاسة المقبلة

جابر يعلن اليوم الاربعاء تسجيل 6 اصابات جديدة بالكورونا ليرتفع العدد الكلي بالاردن الى 987 اصابة.. ولا حالات شفاء
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