صحفيون جدد يؤدون اليمين القانونية

أدى أربعة زملاء جدد في مقر نقابة الصحفيين الاردنيين، اليوم الأربعاء، اليمين القانونية أمام نقيب وأعضاء مجلس نقابة الصحفيين، بعد استكمالهم متطلبات انضمامهم لعضوية النقابة.
والزملاء الجدد الذين أدوا اليمين هم، محمد الفايز من قناة المملكة، وغيث الرقاد من التلفزيون الاردني، وأنس الحراحشة من قناة المملكة، ونبراس الياسوري من وكالة البوصلة.
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