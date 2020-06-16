“تنظيم حراس الدين” يخسر اكبر قادته، خالد العاروري الملقب بـ”أبو القاسم الأردني” بضربة جوية قرب إدلب

خسر تنظيم “حراس الدين” التابع لتنظيم “القاعدة” أبرز قيادييه العسكريين في محافظة إدلب، إثر ضربة جوية للتحالف قرب مدينة إدلب، يوم أمس الاول الأحد.

ونعت حسابات “جهادية” عبر “تلغرام” امس الاثنين، مقتل القيادي البارز في “حراس الدين”، خالد العاروري والملقب بـ”أبو القاسم الأردني”، إلى جانب مرافقه القيادي “بلال الصنعاني”، بعد تعرض سيارتهما لضربة جوية من طائرة مسيرة قيل إنها تتبع للتحالف، وذلك في الحي الغربي لمدينة إدلب.

ويعتبر “خالد العاروري” من أبرز القياديين في “حراس الدين”، وهو المسؤول العسكري في التنظيم، أما “بلال الصنعاني” فهو مسؤول “جيش البادية” في “حراس الدين”.

وقد تأسس تنظيم “حراس الدين”، في شباط/فبراير 2018 بعد أن تفكك الفرع الأصلي لتنظيم “القاعدة” في سورية.

وبحسب ما قال مصدر مطلع من مدينة إدلب لـ”السورية.نت”، فإن القيادي “خالد العاروري” يعتبر من الشخصيات البارزة والرئيسية في “حراس الدين”، ولاسميا أنه كان عضواً في مجلس الشورى فيه، والشخصية التي يُسترشد بها من قبل القيادات الأخرى.

وأضاف المصدر أن “العاروري” له نفوذ أكبر من القياديين سمير حجازي (أبو همام الشامي) وسامي العريدي (أبو محمود الشامي)، ويلقب ضمن صفوف العناصر بـ”القائد الأكبر”.

وفي وقت سابق من العام الماضي، كانت مجلة “فورين بوليسي” قد نقلت عن مصدرين قولهما إن حجازي لم يعد زعيماً لتنظيم “حراس الدين”، وجرى استبداله بأحد قياديي القاعدة وهو “خالد العاروري”.

وقالت المجلة إن الظواهري عينه (العاروري) نائباً من بين ثلاثة نواب لزعيم تنظيم “القاعدة”، إلى جانب كل من عادل وعبد الله أحمد عبد الله، وكنيته “أبو محمد المصري” وكليهما يقيمان في إيران حالياً.

وبحسب المصدر، فإن مرافق “العاروري”، “بلال الصنعاني” هو شاب سوري من مدينة الميادين بريف دير الزور، ويعتبر من أبرز القادة ضمن ما يسمى بـ”جيش البادية”.

وسبق أن تعرض “حراس الدين” لضربات من طيران التحالف، في الأشهر الماضية، كان أبرزها التي استهدفت مقراً لقيادييه، في ريف حلب الغربي.

ويأتي مصرع العاروري ومرافقه بعد وقت قصير منإعلان عدة تشكيلات جهادية، بينها “حراس الدين” عن تشكيل غرفة عمليات موحدة، في خطوة تهدف لعرقلة التفاهمات الداخلية والخارجية التي يتم رسمها لمستقبل محافظة إدلب.

المصدر: موقع السورية.نت المعارض