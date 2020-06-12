"الصحة" تعلن اليوم الجمعة شفاء حالة واحدة، مقابل تسجيل 25 اصابة جديدة بالكورونا ليرتفع العدد الكلي بالاردن الى 915
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صهينة على المكشوف.. الدبلوماسية الاماراتية تتكلم بلسان عبري، وتعتبر اسرائيل “فرصة وليست عدواً”

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