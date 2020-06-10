وزارة التعليم العالي تنشر ايضاحا للقرارات المتعلقة بالفصل الصيفي

نشرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، على موقعها الإلكتروني، ملخصا يوضح قرارات مجلس التعليم العالي المتعلقة بالفصل الصيفي.

ودعت الوزارة، في بيان اصدرته اليوم الأربعاء، طلبة الجامعات الأردنية في كافة الكليات من طلبة الدبلوم أو البكالوريوس أو الدراسات العليا الدخول إلى موقعها الالكتروني، للاطلاع والتأكد من آلية الدراسة والتقييم خلال الفصل الصيفي.

وأكدت الوزارة أنها تتابع وبشكل دائم كافة المستجدات وتتخذ الإجراءات اللازمة التزاما بخطة الدولة للحفاظ على صحة المواطنين ومنع الانتشار الوبائي لفيروس كورونا المستجد وضمان استمرارية العملية التعليمية في مؤسسات التعليم العالي كافة.

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