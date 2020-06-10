أجواء معتدلة بالمرتفعات والسهول، وحارة في باقي المناطق

يطرأ انخفاض قليل على درجات الحرارة اليوم لتسجل حول معدلاتها الاعتيادية، وتكون الأجواء معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا خلال ساعات المساء.

وبحسب تقرير دائرة الأرصاد الجوية، تبقى الأجواء خلال اليومين القادمين، معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي المناطق، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 32 – 20 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 27 – 17، وفي مرتفعات الشراة 29 – 15، وفي مناطق البادية 36 – 20، وفي مناطق السهول 31 – 20، وفي الأغوار الشمالية 38 – 22، والأغوار الجنوبية 35 – 21، والبحر الميت 37 – 24، وخليج العقبة 38 – 24 درجة مئوية. — (بترا)