وزارة التنمية تطلب التحقيق في معلومات مزورة جرى نشرها عبر “فيسبوك”

أرسلت وزارة التنمية الاجتماعية بلاغا الى النائب العام تطلب اليه التحقيق في ما تم نشره عبر موقع “فيسبوك” وتداوله عدد من المواطنين لبيانات مزورة وغير صحيحة جرى نشرها من خلال اعلان يتضمن شعار الوزارة يقول ان الوزارة قررت صرف منحة قدرها 200 دينار لكل فرد عن طريق استمارة يتم تعبئتها من قبل المواطنين.

واشار البيان، الذي صدر عن الوزارة اليوم الثلاثاء، الى ان المعلومات الواردة في الاعلان مزورة وغير صحيحة ويجري تناقلها بين عدد من المواطنين عبر الشبكة المعلوماتية، داعية المواطنين ووسائل الاعلام إلى استقاء المعلومات من موقعها الرسمي أو صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “الفيسبوك”.

ولفتت الى ان الوزارة في حال الاعلان عن اية قرارات، فستقوم بنشرها عبر مواقعها الالكترونية، ومن خلال وسائل الاعلام.