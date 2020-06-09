في الزمن الجميل.. لقاء نادر بين عبد الحليم حافظ وفريد الأطرش/ فيديو

من رزنامة الزمن العربي الجميل، ننشر اليوم هذا الفيديو النادر المقتبس من برنامج “سجل مفتوح” الذى كان يبثه التليفزيون المصرى، والذى تمت فى إحدى حلقاته استضافة عملاقي الغناء العربي انذاك، الفنانين عبد الحليم حافظ وفريد الأطرش.

وقتها كشف فريد الأطرش عن حقيقة الخلاف بينه وبين “العندليب”، إذ نفى تماما كل ماذكر في الصحف على لسانيهما، وأضاف أنهما ليسا مسؤولين عن ما ذكر طالما أنه ليس هنالك ما يوثق ما قيل.

وأكد أنه سعيد بوجود فنان شاب بثقل عبدالحليم حافظ فهو سيشيخ وستبقى الساحه لـ” العندليب” وسيشيخ عبدالحليم وستبقى الساحه لمن بعده.

وردا على ما قاله الأطرش أفاد عبد الحليم أنه يتمنى من كل قلبه أن يكون مثل”الأطرش” في عظمته وتضحيته بصحته وعمره من أجل الفن.