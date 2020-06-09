انخفاض قليل على درجات الحرارة اليوم وغدا وبعده

تنخفض درجات الحرارة قليلا اليوم الثلاثاء، وتكون الأجواء حارة نسبيا في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت، والرياح غربية معتدلة السرعة.

وبحسب تقرير دائرة الأرصاد الجوية، يطرأ انخفاض قليل على درجات الحرارة غدا الأربعاء لتعود حول معدلاتها السنوية، وتكون الأجواء معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة،

كما تبقى الأجواء الخميس معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 33 – 21، وفي المرتفعات الشمالية 28 – 17، وفي مرتفعات الشراة 30 – 15، وفي مناطق البادية 38 – 20، وفي مناطق السهول 32 – 20، وفي الأغوار الشمالية 38 – 22، وفي الأغوار الجنوبية 40 – 25، وفي البحر الميت 39 – 24، وفي خليج العقبة 41 – 26 درجة مئوية.