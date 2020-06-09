وزارة الزراعة تتابع وصول كميات محدودة من الجراد لمنطقة الرويشد

أعلنت وزارة الزراعة، اليوم الثلاثاء، أنها تتابع وصول كميات محدودة من الجراد الصحراوي لمنطقة الرويشد القريبة من الحدود العراقية والسورية.

وأوعز وزير البيئة وزير الزراعة، الدكتور صالح الخرابشة، إلى الكوادر المتخصصة وغرف العمليات في مركز الوزارة والمديريات في المحافظات بالتحرك للمنطقة لإجراء مسح شامل، وتقدير الحالة ومكافحته وفق الخطة الموضوعة بهذا الشأن.

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