عادل إمام يعتذر لابن اخته في “مسلسل فلانتينو” حمدي الميرغني/ فيديو

كشف المخرج رامي إمام تفاصيل مشهد ضرب حقيقي لم يكن موجودا ضمن السيناريو، جمع الفنان عادل إمام وحمدي الميرغني، موضحا أن المشهد الذي يعنّف فيه الزعيم، الميرغني، قد احتوى على عبارات ارتجالية من الزعيم، كما قام بضرب حمدي دون أن يكون ذلك موجودا في السيناريو.

وقال رامي خلال استضافته مع الميرغني في برنامج “مساء dmc”: “أستاذ عادل في المشهد ده متكلمش غير قليل أوي وفي لحظة كده في الآخر قام ضارب حمدي بالقلم على سهوة وقاله إخرس.. حمدي من الصدمة معرفش يعمل إيه قام وقف زعلان كده زي العيال الصغيرة، فالزعيم كمل بكلام ارتجالي زيادة عن السيناريو.. فإحنا وقعنا من الضحك”.

من جانبه، رد الميرغني قائلا: “أول ما اتقال كات والمشهد خلص أستاذ عادل حضني وباسني من راسي وقالي اوعى تكون زعلت.. مع إني كنت ميت ضحك أصلا مع الناس، هزعل إيه.. أستاذ عادل ليه احترامه في تاريخه وسنه ومقامه وكل حاجة، ومش مطلوب منه يبرر لي مش عشان هو الزعيم، لا عشان أنا أصلا مش هزعل لأن ده تمثيل وهو قيمة وقامة كبيرة”.